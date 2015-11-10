英国首相卡梅伦称 有时“不那么欧洲”更好

安倍称希望加强特朗普当政时代的日美同盟关系
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透伦敦11月10日 - 英国首相卡梅伦陈述其欧盟改革计划时称，欧盟在其成员国运作的一些方面应发挥小一些的作用。
“不要忘了欧盟现在有28个成员国，”卡梅伦在演讲中称。
“多元化是欧洲最大的强项。英国说：让我们庆祝这个事实，让我们承认并不是更加欧洲化就能解决所有问题，有时‘不那么欧洲’更好。”
他当天料向欧洲理事会主席图斯克发出一封信件，陈述他对欧盟改革的意见。
卡梅伦曾表示，英国是否退出欧盟的公投将于2017年底前举行。（完）
编译：李富强 发稿：王琛
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普(Donald Trump)发言人斯派塞(Sean Spicer)周四称，特朗普不会等到国会通过内阁人选之后，才履行他对于退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)、并重新协商北美自由贸易协定(NAFTA)的诺言；TPP包含12个成员国。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普已做好准备,将在周五上任的第一天就开始采取行政措施,大刀阔斧地落实他的承诺，对移民进行限制、在美国与墨西哥边境建立高墙，并撤销其前任奥巴马推行的多项政策。