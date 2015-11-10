英国首相卡梅伦称 有时“不那么欧洲”更好

路透伦敦11月10日 - 英国首相卡梅伦陈述其欧盟改革计划时称，欧盟在其成员国运作的一些方面应发挥小一些的作用。

“不要忘了欧盟现在有28个成员国，”卡梅伦在演讲中称。

“多元化是欧洲最大的强项。英国说：让我们庆祝这个事实，让我们承认并不是更加欧洲化就能解决所有问题，有时‘不那么欧洲’更好。”

他当天料向欧洲理事会主席图斯克发出一封信件，陈述他对欧盟改革的意见。

卡梅伦曾表示，英国是否退出欧盟的公投将于2017年底前举行。（完）