英国首相卡梅伦最后一次出席欧盟峰会 对退欧表示遗憾

路透布鲁塞尔6月28日 - 即将离任的英国首相卡梅伦周二对欧盟领袖称，英国与欧盟的未来关系将取决于欧盟重新考虑劳工自由流动问题的意愿。英国上周公投决定退出欧盟。

卡梅伦在英国公投结果出炉后宣布辞职，他最后一次参加欧盟峰会时称，希望英国与欧盟保持尽可能紧密的经济与政治关系。英国公投决定退欧的部分原因是，担心欧盟劳工涌入。

“英国将离开欧盟，但我们将不会切断与欧盟的关系，”他在记者会上表示。他在之前的晚宴上称，很多欧盟伙伴都表达了遗憾和与对英国的友谊。

欧盟官员和外交人士称，(峰会)情绪冷静礼貌，但与会者的共识是，卡梅伦参与“唱衰布鲁塞尔”是在自掘坟墓。欧盟执委会主席贾克说道：“如果你的人民相信你，你可别感到意外。”

这位保守党党魁表示，他已对公投结果表示遗憾，称“民众认识到从经济上来看应该留在欧盟，但(他们)对人口流动非常担心，此外还有主权问题方面的担忧。我认为我们需要考虑这一点，欧洲需要考虑这一点。”

卡梅伦还说，英国人必须要明白，他们不能在不付出任何代价的情况下继续享受欧盟成员国的所有好处。他的此番言论是对约翰逊(Boris Johnson)等退欧阵营领导人隐晦的指责。约翰逊正在角逐首相职位。

“如果你想要得到欧盟的全部好处，就必须承担作为它的一员的所有义务，”他说。

卡梅伦表示，他并没有面临立即触发欧盟条约中退出条款的巨大压力，尽管一些公开声明说的情况与此相反。

一些欧盟领导人和议员之前曾公开对卡梅伦表示愤怒和不满，并敦促他尽早通知大家英国的退出打算。但卡梅伦说，这将由他的继任者来做。(完)