安倍称希望加强特朗普当政时代的日美同盟关系
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透曼彻斯特10月3日 - 英国星期日电讯报称，英国首相卡梅伦表示，英国与欧盟关系的协商是“非常艰困的工作”，但他不会急着决定有关是否脱离欧盟的公投日期。
在执政保守党年度大会的前夕，卡梅伦敦促党内议员及支持者，对欧洲议题保持耐性。该议题可能是在曼彻斯特所召开会议的主题。
卡梅伦称，欧盟领袖将有“充足时间”来考虑其与欧盟建立新关系的要求。报导认为这说明公投将不会在明年初举行。
他要求欧盟领袖允许英国缩减欧盟移民的在职福利，并允许英国阻止其认为可能会损害该国利益的欧元区规定。
智库Open Europe周五公布的研究显示，卡梅伦所属的党内议员最多有五分之一可能投票赞成脱离欧盟，这表明执政的保守党对欧洲议题的看法严重分歧。
卡梅伦赞成留在改革后的欧盟；但他表示，如果他没有把握得到想要的，就不排除任何可能。(完)
(编译 戴素萍 审校 徐文焰)
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普(Donald Trump)发言人斯派塞(Sean Spicer)周四称，特朗普不会等到国会通过内阁人选之后，才履行他对于退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)、并重新协商北美自由贸易协定(NAFTA)的诺言；TPP包含12个成员国。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普已做好准备,将在周五上任的第一天就开始采取行政措施,大刀阔斧地落实他的承诺，对移民进行限制、在美国与墨西哥边境建立高墙，并撤销其前任奥巴马推行的多项政策。