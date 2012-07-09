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路透中文国际短讯 | 2012年 7月 9日 星期一 11:31 BJT

卡梅伦称伦敦奥运会“物超所值”

英国首相卡梅伦周四称，伦敦奥运会未来四年将向英国经济回馈逾130亿英镑，收益将超过支出。英国已投入约90亿英镑公共资金，用於建设奥运场馆和提供安保措施。组织者还通过赞助、门票销售及其他活动募集到20亿英镑，用来举办这场体育盛会。路透

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