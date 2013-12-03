卡梅伦访华期间提起葛兰素史克问题

路透北京/伦敦12月2日 -英国首相卡梅伦周一在同中国领导人会晤时提起了葛兰素史克(GSK)(GSK.L)的问题。中国当局正在对该公司涉嫌行贿进行调查。葛兰素史克公司也同时强调了对于在中国从事业务的承诺。

据知情人士透露，卡梅伦同中国领导人讨论了该公司面临的困境，并强调稳定以及可预测的商业环境对企业的必要性。葛兰素史克CEO安伟杰（Andrew Witty）也与英方100多人的贸易代表团随行，这是自7月行贿丑闻曝光以来安伟杰首次访华。葛兰素史克公司发言人称安伟杰的出访表明了该公司继续在中国开展业务的愿望。

安伟杰本人拒绝对该公司涉嫌向医生和官员行贿的调查置评，不过他在北京对路透表示，该公司“很快”会有消息透露。

葛兰素史克公司发言人Simon Steel在伦敦表示：“我们借这次重要机会，表明我们对中国市场以及继续向中国供应药品的承诺。”(完)

(编译 李春喜 审校 郑茵)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。