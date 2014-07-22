卡梅伦称欧盟准备好对俄罗斯加强制裁

韩国检方指控前总统朴槿惠及乐天会长辛东彬涉嫌受贿和行贿
路透首尔4月17日 - 韩国检方周一指控前总统朴槿惠及韩国乐天集团会长辛东彬涉嫌受贿和行贿；这是令韩国举国震动的腐败丑闻的最新进展。
路透伦敦7月21日 - 英国首相卡梅伦周一对俄罗斯总统普京发出警告，称欧盟已经准备对俄国进行更严格制裁。
卡梅伦称，“俄罗斯必须知道的是，若他们不大幅改变其行为，则将会遭到制裁。”“欧盟将准备好采取进一步行动。”
卡梅伦表示，制裁措施可能冲击那些具有国防用途的先进工业产品，但他未进一步论及细节；卡梅伦周日曾与法国总统奥朗德及德国总理梅克尔通话。
卡梅伦称，普京应该确保乌克兰境内俄罗斯支持的分离主义者完全开放飞机失事地点，而他同时也直白地要求克里姆林宫停止供应武器给叛军。
他在一个电视影片中说道，“不应扩大跨境供应武器及部队，同时不应扩大支持分离主义者，应尊重乌克兰领土完整性，这是必须要推动部分。”(完)
(编译 张明钧; 审校 戴素萍)
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路透首尔4月17日 - 韩国检方周一指控前总统朴槿惠及韩国乐天集团会长辛东彬涉嫌受贿和行贿；这是令韩国举国震动的腐败丑闻的最新进展。
路透首尔4月17日 - 美国副总统彭斯周一警告朝鲜称，美国和韩国都不会容忍朝鲜进一步进行导弹发射或核试验活动，美方打击叙利亚的行动显示出了美国对此的决心。
路透北京4月17日 - 中国周一重申，反对在韩国部署美国的萨德反导弹系统。 中国外交部发言人陆慷在例行记者会上表达了中国对部署萨德系统的反对，并敦促各方合作以维持该地区的和平与稳定。 韩国代总统黄教安和正在访韩的美国副总统彭斯周一重申，计划推进部署萨德反导系统。 中国认为，该系统功能强大的雷达对其安全构成威胁。而美国与韩国均表示，该系统只是为了防御朝鲜的导弹。(完) (编译 李春喜/张涛；审校 王洋/艾茂林)