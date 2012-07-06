卡梅伦称伦敦奥运会“物超所值”

路透伦敦7月5日电---英国首相卡梅伦周四称，伦敦奥运会未来几年将向英国经济回馈逾130亿英镑，将超过举办这场体育盛会的支出。

卡梅伦想抓住伦敦奥运会这一难得一遇的机会，向世人展示英国是企业生意往来的好地方。奥运会召开期间，英国政府还将举办一系列行业峰会，以推动销售增长。

“我相信，因举办这场体育盛会，我们能为英国经济在接下来四年带来逾130亿英镑的益处，”卡梅伦说。

“我确信，若将实体建设的效益计入进来，（奥运会）带来的总效益将会更大，”他在拉夫堡向英国队奥运训练营发表讲话时补充说。

英国经济陷入衰退，急需提振以推动复苏。

英国已投入约90亿英镑公共资金，用於建设奥运场馆和提供安保措施。奥运会组织者还通过赞助、门票销售及其他活动募集到20亿英镑，用来举办这场体育盛会。

Lloyds Bank本周发布的一项调查显示，截至2017年时，伦敦奥运会一共会给英国经济作出165亿英镑的贡献。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王燕焜

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