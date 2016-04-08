卡梅伦坦承曾持有海外信托股权 为“巴拿马文件”风波止血

路透4月7日 - 英国首相卡梅伦周四在电视访谈中，坦承曾经持有已逝父亲的海外信托股份；此前由一家律师事务所流出的“巴拿马文件”(Panama Papers)泄露了相关金融活动。

卡梅伦对ITV News表示，自己曾持有巴拿马Blairmore信托的股权，但已经在接任首相前于2010年卖出。

“我们在Blairmore投资信托持有5,000个单位，已于2010年1月卖出。当时价值大约3万英镑，”他对该电视频道表示。

“我也为股息支付了所得税。的确是有获利，但低于资本利得税的免税额度，所以我没有支付资本利得税，”卡梅伦表示。

据Sky News表示，卡梅伦预计将尽快公布他的纳税申报单。(完)