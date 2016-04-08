卡梅伦坦承曾持有海外信托股权 为“巴拿马文件”风波止血

美国商务部长提名人罗斯2004年以来向海外转移2,700个就业岗位
路透华盛顿1月17日 - 美国总统当选人特朗普选定亿万富翁罗斯(Wilbur Ross)来帮助实施他的贸易政策，而根据路透获得的美国劳工部数据，罗斯在一定程度上是靠着把上千美国工作岗位转移到海外的企业经营方式起家的。
路透4月7日 - 英国首相卡梅伦周四在电视访谈中，坦承曾经持有已逝父亲的海外信托股份；此前由一家律师事务所流出的“巴拿马文件”(Panama Papers)泄露了相关金融活动。
卡梅伦对ITV News表示，自己曾持有巴拿马Blairmore信托的股权，但已经在接任首相前于2010年卖出。
“我们在Blairmore投资信托持有5,000个单位，已于2010年1月卖出。当时价值大约3万英镑，”他对该电视频道表示。
“我也为股息支付了所得税。的确是有获利，但低于资本利得税的免税额度，所以我没有支付资本利得税，”卡梅伦表示。
据Sky News表示，卡梅伦预计将尽快公布他的纳税申报单。(完)
(编译 陈宗琦；审校 徐文焰)
路透华盛顿1月17日 - 美国总统当选人特朗普选定亿万富翁罗斯(Wilbur Ross)来帮助实施他的贸易政策，而根据路透获得的美国劳工部数据，罗斯在一定程度上是靠着把上千美国工作岗位转移到海外的企业经营方式起家的。
特别检察官发言人Lee Kyu-chul在例行媒体简布会上称，检方认为朴槿惠将会接受讯问，但目前尚未与朴槿惠办公室讨论细节问题。
路透柏林1月16日 - 德国总理默克尔周一称，欧洲的命运掌握在欧洲自己手中。这是默克尔对美国当选总统特朗普的言论作出的回应，特朗普此前在一家报纸采访中称他认为继英国退欧后，还有其他国家会脱离欧盟。