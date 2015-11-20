英国首相卡梅伦将享有耗资约1000万英镑改造的专机

路透伦敦11月19日 - 英国政府周四宣布，首相卡梅伦和他的高级部长们将享有公务出行用的专机，而改造费用约为1,000万英镑（1,500万美元）。

很多国家的领导人都拥有专机，而卡梅伦短距离出行使用小型军用飞机，长距离出行搭乘商业航班，引发安全和通讯问题。

英国政府发言人称，将改造一架军用空中加油机，耗资约1,000万英镑。

“我们一直在考虑更好地利用皇家空军飞机运送高级部长们并为纳税人节省开支的方法，”她说道。

“我们决定改造一架现有的Voyager飞机，从而在其空中加油的主要功能以外加入运输部长们的功能。”

该发言人表示，改造将包括安装安全的通讯设备以及增加商务级别座椅的数量。

她指出，该机将可容纳约158名乘客，商务级别座椅约有58个，与爱尔兰航空飞机上的可平躺座椅类似。

这名发言人还表示，该机仍将是一架服役中的空中加油机。（完）