卡梅伦在公投前最后造访苏格兰 恳请民众支持统一

路透亚伯丁/伦敦9月16日 - 英国首相卡梅伦周一在苏格兰本周公投前最后一次到访，恳请苏格兰民众投票支持统一，警告若投票决定独立，将是不可逆转的决定。

民调显示公投统独仍难分轩轾，而身兼保守党党魁且支持度多来自英格兰的卡梅伦则呼吁选民不要将公投视为抗议投票。

他在亚伯丁对民众们表示，此后将无法走回头路。如果苏格兰民众投票支持独立，英国将会分裂，英格兰及苏格兰将永远分道扬镳。

卡梅伦此行为企图说服苏格兰诸多犹豫不决的选民拒绝独立的最后一搏。在超过400万名注册选民当中，估计高达50万选民尚未下定决心。

苏格兰民族党领袖萨蒙德周一则在爱丁堡会见支持独立的企业界领袖。萨蒙德预计，苏格兰民众将投票赞成独立，下回卡梅伦来访将为讨论500万多万人民脱离英国事宜。

在最近发布的四份民调当中，有三份民调显示，倾向统一的民众领先2-8个百分点。但通过互联网进行的ICM调查则显示，拥独派领先统一派，比例分别为54%和46%。(完)

(编译 龚芳; 审校 孙茉莉)

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