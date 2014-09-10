卡梅伦恳求苏格兰民众莫让英国“大家庭”分崩离析

路透伦敦9月10日 - 英国首相卡梅伦周三恳求苏格兰民众勿投票支持独立，以保有大英联合王国“家庭”的完整性；在9月18日公投之前，卡梅伦正努力阻止独立的支持度升高。

卡梅伦和反对党领袖米利班德(Ed Miliband)双双取消每周一次的询答时间，周三赶赴苏格兰访问，要求苏格兰民众不要扬弃与英格兰间长达307年的联盟关系，这凸显出此事引发英国执政精英的紧张情绪。

卡梅伦在每日邮报发表的一篇评论文章指出，“我们不希望这个家庭分崩离析...大英联合王国是一个珍贵且特殊的国家。”

但卡梅伦亦提出明确的警告，“若大英联合王国拆伙了，则将破镜难圆。”(完)

(编译 张明钧; 审校 孙茉莉)

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