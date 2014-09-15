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时事要闻 | 2014年 9月 15日 星期一 16:38 BJT

卡梅伦前往苏格兰 为阻止独立做最后努力

路透伦敦9月15日 - 英国首相卡梅伦周一稍晚将前往苏格兰，警告苏格兰人一旦投票离开英国，将没有回头路。这是卡梅伦在苏格兰公投之前的最后几次访问之一，此时距离公投只有四天。

民意调查显示，公投输赢难料。卡梅伦预计会将联合王国比作由四个国家组成的大家庭，以让苏格兰人回心转意。

“离开了就无法再回来，不会重新来过。如果苏格兰投票‘支持独立’，联合王国将分裂，我们分道扬镳，”首相办公室提供给苏格兰媒体的演讲稿节录显示。

卡梅伦可能会重申反独立运动的核心讯息，即如果留在英国，苏格兰可以享有属于一个有影响力大国的益处，而且自治程度会进一步提高。(完)

(编译 李春喜 审校 张涛)

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