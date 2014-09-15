卡梅伦前往苏格兰 为阻止独立做最后努力

特雷莎·梅将做出中止欧盟人员自由进入英国的竞选承诺--报载
路透伦敦4月20日 - 每日邮报援引未具名的党派消息人士报导称，英国首相特雷莎·梅将在6月8日大选前做出中止欧盟人员自由进入英国的正式竞选承诺。
路透伦敦9月15日 - 英国首相卡梅伦周一稍晚将前往苏格兰，警告苏格兰人一旦投票离开英国，将没有回头路。这是卡梅伦在苏格兰公投之前的最后几次访问之一，此时距离公投只有四天。
民意调查显示，公投输赢难料。卡梅伦预计会将联合王国比作由四个国家组成的大家庭，以让苏格兰人回心转意。
“离开了就无法再回来，不会重新来过。如果苏格兰投票‘支持独立’，联合王国将分裂，我们分道扬镳，”首相办公室提供给苏格兰媒体的演讲稿节录显示。
卡梅伦可能会重申反独立运动的核心讯息，即如果留在英国，苏格兰可以享有属于一个有影响力大国的益处，而且自治程度会进一步提高。(完)
(编译 李春喜 审校 张涛)
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路透伦敦4月20日 - 每日邮报援引未具名的党派消息人士报导称，英国首相特雷莎·梅将在6月8日大选前做出中止欧盟人员自由进入英国的正式竞选承诺。
但相比其他三位候选人--极右翼民族阵线主席玛琳娜.勒庞、保守派菲永和极左翼的梅朗雄，马克龙的领先优势已经缩小。在周日的角逐中，任何两人都可能脱颖而出，进入5月7日的对决。以下是周日选举的各种可能结果：
路透安卡拉4月19日 - 土耳其选举委员会周三拒绝了反对党要求修宪公投作废的诉求，但主要反对党共和人民党(CHP)称将继续对公投结果开展法律挑战。修宪公投让土耳其总统埃尔多安获得更多的新权力。