英国首相卡梅伦称苏格兰民族党将参与讨论向苏格兰放权事宜

路透伦敦9月19日 - 英国首相卡梅伦周五称，苏格兰民族党(SNP)将参与给予苏格兰更多权力的谈判。此前苏格兰公投结果反对独立。

“我与(苏格兰民族党党魁)萨蒙德刚刚进行了对话...我很高兴苏格兰民族党将参与讨论进一步下放权力事宜，”卡梅隆在Twitter上表示。(完)

(编译 王丽鑫； 审校 张涛)

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