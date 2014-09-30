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时事要闻 | 2014年 9月 30日 星期二 15:52 BJT

英首相卡梅伦称对香港冲突深表关切

路透英格兰伯明翰9月30日 - 英国首相卡梅伦周二称，他对香港防暴警察与示威者间发生的冲突深表关切。

当被问及他是否有责任对香港发生的事件表态时，卡梅伦对Sky News说：“当然。我感觉到了强烈的责任。”

“我们当初与中国达成的协议细节中，谈到了在一国两制框架下赋予香港人民民主未来的重要性，我对眼下发生的情况深表关切，希望问题能得到解决。”卡梅伦称。（完）编译：李富强 发稿：王燕焜路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
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