英首相卡梅伦称对香港冲突深表关切

美国官员称白宫考虑草拟行政令退出NAFTA
目前不清楚特朗普总统是否会颁布这一行政令，他曾承诺若无法为美国争取到更好的条件，将退出与加拿大和墨西哥签订的北美自贸协定。
路透英格兰伯明翰9月30日 - 英国首相卡梅伦周二称，他对香港防暴警察与示威者间发生的冲突深表关切。
当被问及他是否有责任对香港发生的事件表态时，卡梅伦对Sky News说：“当然。我感觉到了强烈的责任。”
“我们当初与中国达成的协议细节中，谈到了在一国两制框架下赋予香港人民民主未来的重要性，我对眼下发生的情况深表关切，希望问题能得到解决。”卡梅伦称。（完）编译：李富强 发稿：王燕焜路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
目前不清楚特朗普总统是否会颁布这一行政令，他曾承诺若无法为美国争取到更好的条件，将退出与加拿大和墨西哥签订的北美自贸协定。
路透华盛顿4月26日 - 美国政府周三称，计划通过更严厉的国际制裁和外交压力，促使朝鲜放弃导弹及核计划，同时也仍然愿意通过协商实现这一目标。
据中纪委网站刊登的周春雨简历，他1968年7月出生，安徽天长人，曾任安徽省财政厅副厅长、马鞍山市市长、蚌埠市委书记，并于2016年9月起任安徽省政府副省长。（完）