英国首相抨击欧盟红头文件繁琐

路透伦敦10月15日 - 英国政府周二公布的一份报告显示，欧盟的监管制度抑制了经济成长，并耗费了数以十亿计欧元资金。英国首相卡梅伦希望该报告为其改革欧盟的提议提供支持。

卡梅伦6月开始评估欧盟繁琐的公事程序，这也是英国的欧洲怀疑论者最大的不满之一，他们抱怨欧盟设定的规则通常都很琐碎，颇具干涉性且实施成本高昂。

卡梅伦在谈到该报告时指出，“欧盟的规则时常对企业造成障碍，阻碍其走向成功。有大量简单而实际的方式可以减少欧盟的繁文缛节，为欧洲企业节省数百亿计欧元。”

卡梅伦重塑欧盟以及英国在欧洲地位的核心是减少繁文缛节。他承诺此后将对英国是否继续留在欧盟进行公投。英国在40年前加入欧盟。

在2015年的下届大选中，卡梅伦若想获得连任，部分取决于说服摇摆不定的保守派选民不要倒向英国独立党。独立党呼吁英国脱离欧盟，这可能分走中右翼选民的选票，并使反对党工党受益。

卡梅伦表示，六位工商界领袖编写的这篇报告显示，公司耗费了太多时间去遵守“无意义、繁重而且代价高昂的监管规则”。

这篇报告提出了30多项削减规则的建议，涵盖了从页岩气开采、许可药品、环境保护到带薪产假和工时限制等领域。

报告称，取消迫使公司保存健康和安全风险评估书面记录的规定，可以让全欧盟的公司节省约27亿欧元(36.7亿美元)。另外，取消欧盟的服务业贸易壁垒可以为欧盟的区内生产总值贡献1.8%。

工会领导人把卡梅伦对欧洲规章的调查描述为“反欧盟言论”，称将会损害到工人的基本权利。

一位发言人称，卡梅伦将向所有欧洲领导人寄送一份报告，并在下周布鲁塞尔的欧盟理事会会议上游说其观点，而且他将聚焦于增强欧洲的竞争力。卡梅伦目前在大选前的民调中落后。(完)