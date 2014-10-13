在喀麦隆被劫持的10名中国人获释

特朗普称赞中国应对朝鲜“威胁”的努力
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路透雅温得10月11日（记者 Anne Mireille Nzouankeu） - 喀麦隆当局周六称，在5月和7月被武装组织博科圣地（Boko Haram）在喀麦隆劫持的27位人质已经获释，当中包括10名中方人员和喀麦隆副总理的夫人。
喀麦隆交通部长及政府发言人Issa Tchiroma Bakary对路透称，获释人质已于周六早些时候从该国远北地区乘飞机飞往首都雅温得，他们将在那里入院接受治疗。
“可以想象，经历痛苦折磨后，他们很高兴被释放，而且也很放松。但他们非常虚弱，身体状况很不好，”Bakary说。他还证实劫持这些人的是博科圣地。
Bakary称，总统保罗·比亚亲自参与了由军方、情报部门及民间组织进行的营救。他没有透露进一步详情。
比亚称，这些中方人员5月在距离尼日利亚边境20公里的小镇Waza附近被劫持，副总理的夫人是在7月被劫持的。
比亚在国家广播电台播放的声明中称：“2014年5月16日在Waza以及2014年7月27日被绑架的27名人质，已于今夜转交给了喀麦隆当局。”
“10名中方人员、副总理Amadou Ali的夫人、科罗法塔(Kolofata)的拉米多（地方宗教领袖）以及一同被绑架的家属目前人身安全。”声明没有提供进一步详情。
据新华社报导，中国驻喀麦隆大使馆的一位官员证实中方人员获释，并称这些人员已经乘坐喀麦隆政府包机抵达雅温得。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王琛
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