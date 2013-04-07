《CAMPBELL专栏》亚洲是支撑强劲油价的最后堡垒

(本文作者为路透专栏作家,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Robert Campbell 编译 蔡美珍/张明钧

路透纽约4月4日 - 西方国家石油市场人气已经转差，因大量炼厂产能维修及后勤问题，导致原油需求疲软，缺乏能够吸纳原油的出路。

但亚洲原油价格并未完全被这股悲观气氛打败。迪拜原油掉期及阿曼原油期货相对于北海布兰特原油等指标，持续走坚。

布兰特/迪拜原油期货转掉期(EFS)已跌至11月以来低位，亚洲炼厂从欧洲及非洲购买原油变得比较便宜。迪拜EFS走势图表(r.reuters.com/zag27t)

同样的，阿曼原油期货目前买气旺盛，远期合约曲线呈现强烈逆价差。

强劲的亚洲需求是最近几周支撑西非原油价格的关键，即使欧洲西北部地区其他品级原油供给对布兰特原油期货造成压力，西非原油价格仍维持在非常高的水位。

例如，尼日利亚Qua Iboe原油3月走强之后，市场原本预期将会回落，但这个月相对于现货布兰特原油仍展现强势。相关图表(r.reuters.com/heg27t)

西非原油的抗跌表现让一些观察家感到困惑，他们指出，最近几周亚洲的炼油利润欠佳，因为石脑油价格走弱，加上柴油船货供给过多，已导致新加坡柴油掉期呈现正价差。

更令人不解的是，造成现货布兰特原油承压的北海福尔蒂斯原油及俄罗斯乌拉尔原油过剩船货，亚洲炼厂似乎没有什么购买意愿。

这股不太愿意购买欧洲西北地区原油的态度，似乎主要是由于韩国赋税政策修改，以及波罗的海寒冷气候所致。

由于韩国实施新税法后，使用零关税的欧洲进口石油，不再像以往那么具吸引力，韩国炼厂已经不再大量采购福尔蒂斯原油。再加上春季大量设备进行维修，韩国采购福尔蒂斯原油的数量骤然下滑，使得原本就因欧洲炼厂维修因素而走低的价格雪上加霜。

乌拉尔原油也因为俄罗斯炼厂维修而遭遇类似压力。但波罗的海的海面结冰问题，使运送更加棘手，因为能够在这种情况下运送船货的油轮数量有限。少了运输管道，套利交易就无法进行。

**是逢低承接机会还是虚晃一招？**

在这种状况下，亚洲买家似乎暂时回到交易场上，据传有多家公司正就多笔交易进行协商，好让福尔蒂斯原油恢复运往亚洲。

船期列表显示，法国石油业巨擘道达尔(TOTF.PA)试图安排在月中之前对亚洲、也有可能是美国墨西哥湾出货，起运点就是福尔蒂斯原油装运的Hounds Point港。

乌拉尔(Ural)原油方面，中国贸易商联合石化看来正在安排在4月底前将200万桶乌拉尔原油从波罗的海运往中国。

尽管这些交易并不保证一定会完成，但这显示出亚洲炼油业者见猎心喜且愿意买进。这应有助于去化那些打压布兰特原油价格的过剩近月船货。

挂在所有人嘴边的实际问题是：“这会持续下去吗？”亚洲炼油业者会不会在荣景即将止歇的时候继续活跃、还是他们会见到了西方市场没有看出来的情势？

亚洲炼油业者往往会有比较长远的眼光，因为必须将船运时间纳入考量。举例来说，中国业者现在买进欧洲原油，得等到6月或7月才能收到货。

亚洲原油价格表现强韧，显示区域交易商见到当前春季波澜不兴以外的强劲需求。

但亚洲油品需求的力道面临着一些严峻的问题。持怀疑态度的人指出，石脑油价格已经因为石化产品销售不振而大跌，在此同时区域柴油市场出现近月船货过剩的讯号，因中国炼油业者扩大出口。

类似的是，在原油走势强劲背景下，亚洲馏分油价格一厥不振。亚洲柴油裂解价差触及10个月低点，因印尼及中国等主要进口国需求不振导致供给过剩。

然而还是有一些线索指出，亚洲近月价格疲软是因为第一季炼油利润格外强劲导致生产过剩所衍生的清库存效应。

目前柴油价格已见攀升，而在当前价格水准下，炼油业者仍有利可图。

浏览新加坡柴油裂解价差图表，请点选(r.reuters.com/wag27t)

尽管欧洲需求看来肯定会进一步下滑，北美油品消费正趋于稳定，馏分燃料油在修正后数据厘清市况后可看得出销售利润。

美国政府在复活节期间公布的1月数据显示，馏分油需求大幅增加至每日逾400万桶，而这无疑地是受到卡车运输量持续增加及寒冷天候推助。

浏览美国馏分油需求图表，请点选(r.reuters.com/tag27t)

这也是油品交易商应该关注亚洲市场的原因。若亚洲市场感染了欧洲当前所受的风寒，那么全球油品价格动荡将加剧。

但若布兰特原油价格所反映的比较大程度是短期的地区性因素，则就没有什么理由持悲观的看法。(完)

(译文审校 王冠中)

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