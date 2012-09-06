《Campbell专栏》G7释油计划恐成效不彰 犹如推绳效应石油版

资料图片显示南苏丹一油田的原油处理设备。摄影： REUTERS/Goran Tomasevic

(本文为路透专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Robert Campbell; 编译 蔡美珍/许娜

路透纽约9月4日电---这是央行官员很熟悉的问题:在特定的疲弱经济情况下,决策官员能够用的工具变得缺乏效果,也就形成了"推绳子"现象.

今年夏季政治地缘因素引发了油价上涨,那些希望化解油价涨势的西方国家,现在就面临了类似央行官员的难题.

这些国家现在能够用的工具,主要就是位於美国的战略原油储备.

但全球油市的诸多环境因素,已经折损了这些原油储备的部分影响力.

换句话说,如果再度释出美国原油储备,即使加上其他盟国协同行动,对原油价格的影响或许仍达不到理想程度.

这可以说明,为何七国集团(G7)及国际能源署(IEA)会释出一些矛盾的讯息.

一方面,G7上个月底警告,各国政府已准备动用战略储油以打压油价涨势.

另一方面,即使IEA在最新的声明中修改了措辞,但仍然强调,它认为"原油市场供应充足".

决策官员所面对的是双重问题.大体而言,全球油市并不缺原油,但确实面临物流问题,而欧美国家对伊朗的制裁措施,又使得这个问题加剧.

在此同时,虽然在全球多数地区,原油相对充裕,而炼油利润也不错,但市场人士却是真心不想持有油品库存,日前的飓风艾萨克暴露出这个危险现象.

因此,如果欧美国家协同释出战略储油,要达成拉低油价的目标,将面临一些不小的障碍.

**信心博弈**

即使先不考虑主要石油出口国可能对释放战略储油做出什麽反应,其他方面也有诸多难题.

首先,大多数战略储油位於美国,但像北海原油供应吃紧与俄罗斯削减出口等掣肘炼油商的物流问题却主要集中在欧洲,这意味着释油需要几周甚至几个月才能对全球市场产生效果.

其次,在欧洲释放精炼油品库存也许只会压低该地区油品的即期价格,因此激励不了炼油企业.

再者,一次性的战略释储是否足以缓解中东地缘政治忧虑带来的冲击,还远未可知.

而且,一次大规模释储能否对精炼利润起到足够的拉抬作用,促使炼企使油品市场变为供过於求,并开始大举建立燃料库存,这点也并不清楚.

风险在於,任何一次释储可能仅会把财富转移到炼油商,而对消费者起不到明显压低油价的作用,尤其是事後看来如果释储规模"太小"的话.

这些因素在一定程度上导致出现一些呼声,即要求美国将战略油储从单一持有原油库存,向包含精炼油品在内的更加均衡的库存转变.

由於缺少大规模的精炼油品库存,美国战略石油储备能够施加的影响,其实就是七国集团(G7)所能做到的全部.

欧洲战略库存规模毕竟较小.此外,欧洲通常会填补释放出去的库存,这样一来,释储的长期效果就削弱了.

虽然美国总统奥巴马并未暗示打算填补去年利比亚内战爆发时释放的库存,但欧洲库存机构今年迄今却一直在买进石油.

一个根本问题就是市场信心问题.

油品市场现在处於逆价差,但这主要不是因为现在油品受到广泛追捧,更因为市场普遍担心经济可能会再次陷入衰退,从而拖累石油需求下滑.

谁会希望在高价买入几个月後,却要亏钱卖出?

在市场人士意识到依靠现货市场来弥补短期供应短缺的风险要大於持有库存的风险之前,西方决策者都可能很难通过战略库存来对油市施加巨大影响.(完)

--译文审校 隋芬

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