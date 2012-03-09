《Campbell专栏》当心OECD国家石油库存紧张之谬论

(本文作者为路透专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Robert Campbell; 编译 艾茂林/丁琦/许娜

路透纽约3月8日电---预期油价继续走强的理由可以有很多,但像一些多头声称的、发达国家石油库存处於危险低位这样的说法,却不属於其中之一,而且也经不起推敲.

无可否认,经济合作暨发展组织(OECD)成员国石油库存相比过去五年平均值至少低了5,000万桶,这一事实并没有错. 但这是不是意味着OECD库存就"紧张"呢?不是的.这种说法犯了一个逻辑错误,那就是假定库存的充足与否与过去五年的平均水平有关.

在石油需求持稳或上升的环境中,这种说法或许有道理.但在需求下降的情况下,就很有问题了. 比如说,会有人仅仅因为制造商的某件商品库存比原来少很多,就认为这件商品的库存紧张吗?

肯定不是这样.任何行业商业库存的意义都是用来满足预期的未来需求.如果需求减少,企业为何要在库存上占用不必要的资本呢?

回头再看OECD石油库存,一旦结合需求层面加以考虑,我们就会发现库存不但不紧张,实际上还非常充裕.因此,尽管OECD绝对库存相比过去五年有所下降,但以满足未来需求的天数来计,库存处於18年高位,这也是美国能源资料协会(EIA)本周所指出的.

浏览EIA报告图表,请点选(r.reuters.com/mej96s).

**谬论迭出**

比起中国石油库存充裕,因其远高於数年前水准的看法来,OECD库存紧张的论调也没有太多合理成分.毕竟中国需求的快速增长表明,该国工业目前所需的绝对库存水准应高於以往.

当然,还存在一个重要问题.没有人真正了解中国的库存水平,我们对中国需求状况的了解程度远不及对於发达国家的了解.由於缺少来自发展中国家的可靠数据,石油分析师往往只能依赖OECD的数据.但这些数据愈发与市场的真实状况背离,因其只体现出需求正在萎缩的那部分市场.

目前的思路是从OECD的数据作出推断,以估计发展中国家的库存变化情况.但这存在很严重的问题,顶多只能视为一项远远滞後于形势的指标.

人们假定OECD库存变化与非OECD库存同步.虽然长期而言这可能成立,但认定日常变动也是如此就显得十分牵强.毕竟,如果全球各地的日常库存变化不存在滞後现象,油市就不会每天出现此类套利机会.

虽然从需求状况来看,发展中国家的石油库存可能吃紧,但仅凭观察到的西方国家库存水平便得出这样的结论,是很危险的.

那麽分析师将怎麽做呢?这些黯淡的数据仍提供了未来情况将如何发展的重要线索.实时的石油价差或许可以最清楚地体现出供应和需求相对状况的变化,但却提供不了有关供应或需求绝对水平的任何线索.

对地缘政治状况的合理分析提供了一些证据,能够支持对供应和需求风险的看法.OECD的数据为我们描绘了油市的半壁江山,但这一半市场的消费是在下降.

发展中国家的数据比较迟缓,而且并不总是如期望的那样严格,但毕竟反映了这些国家需求的力道.处理这些数据的最好办法是,不要急於从充其量只是些不完整、滞後且需要修正的数据中得出结论.(完)

--译文审校 张荻

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