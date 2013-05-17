《Campbell专栏》交易员是如何操纵石油估价的？

(本文作者为路透专栏作家,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Robert Campbell;编译 梁瑞雪/蔡美珍

路透纽约5月15日 - 实货原油估价很容易受到操纵，这件事在石油行业内本来就是公开的秘密。或许，令人惊讶的是，监管方居然等了这么长时间才启动正式的调查。

但是，欧盟周二就油价操纵问题对BP、壳牌和Statoil的办公室进行突击搜查的消息传来，还是对整体市场造成了冲击。

估价是全球大多数石油和油品交易的基础。全球只有一小部分石油进行真正的现货交易。但这些数量有限的现货交易却被用于全球重要交易中心原油和各种油品的每日价格估算，由此得出的估价被用于较长期销售协议的结算。

只有那些财力最为雄厚的公司才可能考虑将大部分业务以现货交易的方式进行，因为这样做将会承担价格风险。

艾克森美孚可能是唯一一家真正能够担起这一风险的能源企业，而这更多缘于其纵向一体化的业务模式让公司能够内部消化区域性价格波动的影响，而非因为其雄厚的财力。

其它公司全都多多少少依赖所谓的定期协议。这些为期数周或数月的协议通常会与一家主要报价机构(PRA)所公布的一个公开估价挂钩，这些主要报价机构包括麦格希集团(McGraw-Hill)MHFI.N旗下的普氏，以及Argus Media。

为什么要这么做呢？简单地说，就是因为这让现代大宗商品业务成为可能。基于估价达成的定期协议能让终端用户、交易商和供应商以他们认为合适的水平对冲价格风险，降低价格波动给个别业务带来的冲击。

例如，一家石化企业的石脑油交割合约价格就是按每日估价加上一定的升水或贴水来确定。石脑油是生产乙烯的原材料。

之后，这家石化企业可以与大型银行、贸易行或石油巨头达成抵消性掉期合约，并向交易对手支付固定溢价，从而达到消除每日估价变动风险的目的。

**纸石油-实货石油等值**

这一切都有赖于一个简单的事实，也就是油价曝险敞口能够透过实货石油或纸石油建立及抵销。如果一家公司做多原油，同时对原油价格的相关金融商品做空，它就变成市场中性(market neutral)了。

因此，银行业者在大宗商品市场扮演了很重要的角色。即使他们从未亲手碰过石油、抽取石油、或租用油轮，他们仍然可以建立油价曝险敞口。一般来说，这些敞口是和各种不同客户对做而成，多数利润并非来自价格敞口，而是将多空部位卖给不同客户的价差，以及相关的费用。

银行业者也可以像大型石油公司及贸易商一样，同时交易实货石油及石油金融产品。实货石油多头部位，可以用纸石油部位对冲。此外，并没有任何规定要求市场参与者必须是市场中性。许多人经常直接对价格或是不同商品间的价差进行方向性押注。

这种纸石油-实货石油等值的关系，正是现代石油交易的核心，但经常被外行人误解。而这也可能是油市操纵行为指控的关键部分，因为许多企业的纸石油部位名目价值，远高于他们实货石油部位价值。

从2001年晚期到2002年年底，我在伦敦担任Argus的油价记者。在那段时间，听到某些交易员涉嫌“推高”价格评估以便有利自己部位的传闻，不算什么新鲜事。这种指控通常是来自押注部位方向相反的交易员。

为什么要企图左右实货市场？因为它会决定一家公司纸石油部位的价值。彼此竞争的交易商之间，常会传出某些市场人士刻意在实货交易赔钱，以确保在规模大得多的纸石油部位能够获利。

确实，在流动性较差的成品油市场，现货交易成交量有时候非常小，实货部位的亏损十分轻微，但相对应的纸石油部位获利却可能很巨大。在许多国家，这种作法本身并不违法。

根本的问题在于，实货石油现货市场的流动性很差。有时候一连数天都没有任何公开交易，有时候则是因为产品规格、时间或其它因素的限制，导致买卖无法撮合。这个市场只有几家企业参与，一天之内可能成交的交易为数不多。

记者也会经常听到有些交易是以私下秘密方式进行(private and confidential)，因此无法取得价格讯息。即使交易讯息获得公布，有时候还是有很多细节不详。某些时候，比较强悍的交易员会对记者狂飙，以企图对每日估价取得更大影响。有时候，每日估价比较像是一种主观判断，而不是根据诸多证据而得出的结论。

在教导新晋记者有关抢先报导油价时，最先要上的课程之一就是，判断一批船货出售的买卖价是否反映整体市况时所面临的挑战。

举例来说，交易商报价买入的一批航空燃料船货交货地点在某个限制油轮吃水深度的港口。像这种交付的价格应该会高于整体市场水准，因为满足订单有难度。但要高出多少？如果这是唯一公开买价呢？那“整体市场”价格又该在哪里？

或许，另一家交易商以一个特别诱人的价格求售一批船货。为什么比昨天便宜这么多？也许原来是承运这批船货的油轮是比较旧的船，不符合多数买家的要求。

更单纯的情况是，一家拥有丰富市场情报的大型企业，很可能就非常清楚潜在卖家的可售船货在哪里。因此，在交易清淡的日子里，一个精明的交易员有可能会对一些没有成交希望的船货积极出价，但这些船货最后会成为决定每日估价的影响因素。

为了看穿这些手法，通常会鼓励油价记者在不同公司尽量发展更多石油交易员消息来源，以便更好地掌握每天市场情况。但市场资讯管道的不均衡问题，使得媒体往往也是最后知悉市场变化的一环。

普氏(Platts)是唯一一家直接被卷入欧洲本周调查行动的价格报告机构。普氏表示，它目前的价格计算方法从2002年开始在欧洲使用，目的是透过让估价更有规则根据，减少对记者判断的依赖，藉以排除交易员不当行为的影响。

经验丰富的油价记者通常可以看出刻意搞鬼的痕迹，但价格报告机构经常面临留不住人才的问题，因素包括薪资、工作环境及跳槽机会等等。油价记者改行当石油经纪商或交易员的例子并不罕见。但石油经纪商及交易员变成记者的情况几乎没有。

因此，普氏和Argus都会特别声明，凡是使用他们提供的估价执行业务，必须自担风险，而且他们也不保证这些价格的正确性。

我目前服务的汤森路透公司，是普氏和Argus在能源市场提供资讯及新闻的竞争对手，汤森路透的作法也很类似。我们所提供的市场价格及讯息仅供参考之用。

但这套系统有两个核心前提。一个是假设各家公司对待媒体都是诚实相告，另一个假设则是，一个竞争性的市场会使任何一方都难以长久地影响市场向同一个方向大幅波动。但就像Libor丑闻所呈现出来的，这种假设的基础很薄弱。

个别石油交易员是在一个奬励措施的系统下执行业务，在这个系统下，交易员的奖励主要是根据交易业绩的获利程度，而不是对价格报告机构正确提供交易讯息。由于纸石油交易可以创造巨大获利，如果能影响实货价格微幅波动，而有利纸石油部位，想必是极大的诱惑。(完)

(译文审校 郑茵)

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