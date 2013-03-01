《Campbell专栏》美国朝汽油净出口国发展

(本文作者为路透市场分析师，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Robert Campbell

路透纽约2月28日 - 石油交易商往往把美国看成是一个汽油槽，由于当地需求强劲，产量又不足，是消化过剩汽油的好地方，但这样的情况正开始动摇。

12月时美国成为汽油净出口国，每天净出口11.6万桶。

换言之，要不是有物流上的限制，加上食古不化的心态，使得琼斯法案屹立不摇，美国的炼油商可能早已能满足该月所有美国的需求，而且净成本可能更低。

这种转变如果持续下去，其后果不容小覻。欧洲的炼油商极度仰赖出口汽油来维持营运，尽管其美国市场的份额一段时间以来一路下滑。

然作为竞争对手的美国墨西哥湾沿岸地区炼油商，其超高效率的表现对欧洲炼油商而言是一大威胁，尤其是如果墨西哥湾沿岸地区汽油可以打入它们最后的保垒－西非。

由于墨西哥湾沿岸地区的燃油可能会进一步打压大西洋盆地水运市场中富含汽油的原油价格，值得注意的是，这进而可能会牵动欧洲油市。

可以肯定的是，这只是个开端。美国汽油需求有季节性问题，由于12月是需求淡季，因此进口需求通常也偏低。随着消费增加，进口也将会增加。

然有迹象显示，美国才刚开始测试其汽油出口潜力。数家美国炼油商曾表示，有限的码头容量正抑制出口。有一些已宣布兴建新码头的计划，这可能意味着即将会有更多的汽油从美国出口。

**琼斯法案**

讽刺的是,那些透过船舶输往美国的炼油商则受到琼斯法案的保护。该存在近一世纪的法案，旨在保护曾经庞大的美国商船队，但如今主要作为特殊利益的保护伞。

根据琼斯法案，在美国港口之间从事海运贸易的货运业者，必须使用美国建造并悬挂美国国旗的船舶，船员必须是美国公民。

由于在美国仅剩的几家船坞建造油轮的成本过高，琼斯法案贸易极为有限，因为鲜有公司愿意承担建造高成本船只的风险。

因此，依法几乎不可能藉由船只，将过剩的汽油自德州及路易斯安那州运送至纽约港，导致东岸市场不得不持续仰赖自加拿大及欧洲购得的石油。

这意味着汽油价格(至少在东岸)永远不会和全球市场脱钩。

**美国何时成为汽油出口大国**

不令人意外的是，东岸是美国数个破坏汽油需求的重镇之一。燃油的高成本，加上数州失业率高于全国均值，均大幅削减当地的汽油需求。

美国汽油市场整体出现萎缩，多半即归咎于东岸汽油需求大减。

参阅相关图表，请点选(r.reuters.com/kaz36t)

这股趋势会否持续下去仍为未知之数，因为当前耗油量下降，多半与经济活动缩减导致民众减少开车有关。

由于燃油里程标准收紧，美国汽车持续汰旧换新，看来能源使用效率提高的效应将更加显着。单凭这项事实，即意味着长期而言美国汽油消耗量将持续下降。

这可能产生的结果就是更多不赚钱的炼油厂关门大吉，而得更加仰赖墨西哥湾沿岸炼油厂的出口。确实，出口船坞容量增加，将使美国炼厂得以炼制更多原油，进而提高产量。

而页岩油方面的改革，在此可能也产生一些意想不到的后果。

因为页岩油提炼出的原油大多为富含汽油的低硫轻质原油，美国炼油厂很可能转而拉高汽油的产量。

再加上墨西哥湾沿岸规划中冷凝油分流厂的产量，看来即便炼油厂关闭，美国整体汽油的产量可能也不会下降。

因此，目前问题应该是美国何时，而非会否，成为汽油的净出口大国。(完)

(编译 戴素萍/龚芳; 审校 杜明霞)

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