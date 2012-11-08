《Campbell专栏》对冲基金再度瞄准布兰特原油-WTI价差

(本文为路透专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Robert Campbell; 编译 王洋

路透纽约11月6日电---随着2012年即将成为历史,投资者的思绪转向了明年.对许多人而言,押注布兰特原油和西德克萨斯中质油(WTI)间巨大的价差将缩窄,似乎很有吸引力,虽然在今年这个想法被证实为大错特错.

即便是过去因价差交易而损失惨重的投资者,对於这样的契机仍垂涎三尺,因若在2013年某个时候价差收窄,赚得盆满钵满的图景实在是诱人.

按照买方的说法,如果押注布兰特原油和WTI间价差成功的话,可获取大量的"Alpha回报",也即超过大市的额外回报.

Alpha回报是对冲基金的命脉,也是唯一能支持其收取不菲管理和业绩费用的原因.而市场回报,或是更差的回报,则客户不会满意.

此外,外界广泛预计大宗商品价格指数将提高布兰特原油权重、下调WTI权重(标普高盛商品指数已表示将这麽做),若WTI表现较好,那麽将有可能取得超越市场指标的回报.

但错误押注的投资者经历了一年的煎熬之後,买方阵营弥漫着浓厚的谨慎情绪.没人想做蠢人.交易员认识到,这种交易充满了风险.

首先是炼厂的维护.石油巨擘BP (BP.L)开始关闭其日产能33.7万桶的印第安纳州Whiting炼厂的大部分,以进行升级,预计将在三个月的时间里削减北美内陆对原油的需求,削减幅度最高将达到每日25万桶.

这将压制WTI价格,并引发奥克拉荷马州库欣原油库存上升.库欣是WTI期货的交割地点.

而中西部其它地区炼厂预定好的检修,将进一步减少对WTI和其它级别原油的需求,从而放大Whiting炼厂关闭的效应.

**春季临近**

密集的维护工作已使一些交易员确信,在押注该价差的问题上应有所保留.此外,通常即便是北海原油开采遭遇微小的问题,布兰特原油期货也很容易迅速上涨,这也进一步加大了操作的风险.

越来越多的炼厂检修预计会在明年春季暂时减少炼厂对WTI的需求,对冲基金由此考虑在明年第二季的後段,进入押注价差缩窄的交易.

到那时,炼厂的检修工作将结束,基本面应该更为有利,从而支持这种操作.

市场已短暂显示过,库欣不再是市场最终去处.本月从芝加哥至库欣的Spearhead原油管道将不会全部开通,就是一个信号.

而北达科他Bakken Blend原油和易斯安纳轻质油价差的周期性缩窄程度,不时表明铁路运力足以清理市场.

其它可以把原油从库欣导向Permian盆地的管道项目,如Magellan Midstream Partners(MMP.N)的Longhorn项目,应该能够提供进一步支撑.

最後,从库欣至墨西哥湾的Seaway管道每日25万桶的扩张,也将把大量的廉价库欣原油引向墨西哥湾.

**好得难以置信?**

表面上看,这似乎是个稳赚不赔的生意,但也非万无一失,仍旧存在惨败的风险.

在今年押注该价差失败後,交易员们应该更加注意页岩油产品意外上升的风险.

今年北达科他州原油产量几乎超过了所有最为乐观的预测.会不会再一次让我们目瞪口呆呢,尤其是在技术改进的背景下?

许多分析师意识到,最大的风险不是北达科他州原油产量再度出人意料,而是其他除了库欣外没有其它去处的地区产量增加.

有大量"候送"原油正在等着运往库新,而这些其他地区的成熟度远不及北达科他州的Bakken页岩油.

明年中,在Plains All American Pipeline LP(PAA.N)的支持下,将有每日17.5万桶的管道输送量,把奥克拉荷马州北部和堪萨斯南部的密西西比河Lime地区的石油运至库欣.

此外还有很多其它地区的原油希望运至库欣.比如,科罗拉多丹佛Julesburg盆地的开采商将扩大White Cliffs管道项目,预计将在2014年上半年完成.

类似的是,旨在将供给从库欣转移至Permian盆地等其他地方的项目,只能消除诸如得克萨斯Midland等地的瓶颈.

换句话说,Permian的开采商仍在用船将同样数量的原油运至库欣,但由於得克萨斯东部的下游瓶颈已缓解,可以赚得稍多一些.

该操作的风险可归结为两点:加拿大和美国的产量增幅高度不确定,而至少在2013年部分时间里,基础设施看似肯定会落後於产出.

除非北美内陆船运能力有冗余,布兰特原油和WTI之间仍将是总体上脱钩的两种大宗商品,各自遵循各自市场的逻辑.

而这种脱钩使计算两者间价差的"正确"数值成为不可能完成的任务.这才是该操作的真正危险之处.(完)

--译文审校 张明钧

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