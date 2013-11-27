企业并购：双汇国际加入西班牙肉制品企业Campofrio的收购战

标题新闻：俄罗斯国家反恐委员会称在圣彼得堡另外一地铁站发现并解除一爆炸装置
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路透马德里11月27日 - 西班牙世界报(El Mundo)周三报导称，中国双汇国际 计划也加入对西班牙肉产品加工企业Campofrio 的竞购。该报援引了接近双汇一项重大融资协议的消息人士。
Campofrio在西班牙是个家喻户晓的名字，其产品包括热狗和灌装火腿。此前墨西哥冷冻食品公司Sigma Alimentos 提出以每股6.8欧元收购该公司，出价总值6.95亿欧元(9.43亿美元)。
双汇今年稍早以47亿美元收购美国猪肉生产商Smithfield Foods，并从该交易中获得Campofrio的37%股份。
双汇在9月时表示，计划于12月之前将持股比例降至30%以下，因为根据西班牙的规定，持股达到30%就必须全面收购该企业。减少持股能给予双汇更多时间进行考虑。
不过该报称，双汇在周三与中国银行签署80亿美元信用额度支持国际扩张后，又决定参与竞争对Campofrio的掌控权。
Campofrio的股价周三收高0.14%，报7.20欧元。(完)
(编译 李春喜; 审校 徐文焰)
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