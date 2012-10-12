版本:
中国
路透中文国际短讯 | 2012年 10月 12日 星期五 08:34 BJT

加拿大央行前行长称应批准中海油收购Nexen

加拿大央行前行长道奇(David Dodge)周三表示，该国应允许中海油收购加拿大石油公司Nexen。他列举了一些在审查该收购案时需考虑的因素，包括加拿大需要外国资金以及中海油购买该公司时报出的巨额溢价。道奇於2001-2008年担任加拿大央行行长。路透

更多 路透中文国际短讯

热门文章

编辑推荐

文章推荐