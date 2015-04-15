加拿大积极考虑加入中国牵头的亚投行

加拿大周二打破沉默，对是否加入中国牵头的亚洲基础设施投资银行表态，表示其在积极考虑加入该机构。要求匿名的加拿大官员称，加拿大希望确定亚投行的治理能达到同类机构该有的高标准，并需要时间去确认它是否是加拿大想要加入的机构。路透