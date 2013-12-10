加拿大将提交北极主权申请

路透渥太华12月9日 - 加拿大外长贝尔德（JohnBaird）周一称，加拿大打算提交北极主权申请，这是该国寻求对北冰洋大片地区控制权的步骤之一。

贝尔德称，加拿大已向联合国一特别委员会递交初步申请，未来将提交更多数据。

这可能加剧该国与丹麦和俄罗斯之间的紧张关系，预计丹麦与俄罗斯亦将提交北极主权申请，理由是北极位于其控制的大陆架区域。

贝尔德告诉记者：“我们已要求我们的官员和科学家做好必要的工作，以确保提交对北冰洋大陆架、包括北极的主权申请。”

加拿大、俄罗斯、丹麦、挪威和美国都想控制该地区尽可能多的范围，美国地质调查局称该地区拥有全球未发现的天然气资源的30%和石油资源的15%。

早在2007年，俄罗斯一艘潜艇就在北极海床插上了俄罗斯国旗。

贝尔德说：“得到国际社会承认我们大陆架的外部界限，对我们未来开发本国海上资源至关重要。”（完）

编译：朱淑珍 发稿：王琛

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