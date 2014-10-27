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时事要闻 | 2014年 10月 28日 星期二 07:57 BJT

加拿大总理哈珀将不出席北京APEC峰会

路透渥太华10月27日 - 加拿大总理办公室周一称，总理哈珀将不出席在中国举行的APEC峰会。上周加拿大国会大楼发生枪击案，两名士兵遇难。

哈珀的办公室在电子邮件中称，他将留在渥太华出席该国11月11日的阵亡将士纪念日。（完）

编译：程芳 发稿：王凤昌

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