加拿大总理哈珀将不出席北京APEC峰会

路透渥太华10月27日 - 加拿大总理办公室周一称，总理哈珀将不出席在中国举行的APEC峰会。上周加拿大国会大楼发生枪击案，两名士兵遇难。

哈珀的办公室在电子邮件中称，他将留在渥太华出席该国11月11日的阵亡将士纪念日。（完）