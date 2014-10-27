加拿大总理哈珀将不出席北京APEC峰会

韩国称正和美国磋商与美军航母打击群举行联合军演
路透首尔4月24日 - 韩国周一称，正就同美军卡尔文森号航母打击群举行联合军演与美国进行磋商；在外界担心朝鲜可能再次进行核试验之际，美国卡尔文森号航母打击群正驶向朝鲜半岛附近水域。
路透渥太华10月27日 - 加拿大总理办公室周一称，总理哈珀将不出席在中国举行的APEC峰会。上周加拿大国会大楼发生枪击案，两名士兵遇难。
哈珀的办公室在电子邮件中称，他将留在渥太华出席该国11月11日的阵亡将士纪念日。（完）
编译：程芳 发稿：王凤昌
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路透首尔4月24日 - 韩国周一称，正就同美军卡尔文森号航母打击群举行联合军演与美国进行磋商；在外界担心朝鲜可能再次进行核试验之际，美国卡尔文森号航母打击群正驶向朝鲜半岛附近水域。
路透首尔/华盛顿4月23日 - 朝鲜周日称，准备击沉一艘美国航母，以展示军事实力。在美国总统特朗普准备致电中日领导人之际，美朝关系再现紧张迹象。
路透巴黎4月24日 - 根据法国内政部周一提供的数字，法国大选第一轮投票的官方计票迄今计算选票为4,600万张，结果显示中间派候选人马克龙和极右翼领导人勒庞处于领先。