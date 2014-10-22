突发事件：加拿大议会大楼遭一枪手袭击，总理哈珀安全转移

全球航运：波罗的海乾散货运价指数录得12月中以来最大单日百分比跌幅
路透4月21日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周五录得去年12月中以来的最大单日百分比跌幅，因较大型船舶活动有限导致运费下跌。
“总理哈珀当时正在对党内官员发表讲话，外面传来砰砰的枪声。我们都散开了。枪声显然就在开会房间的门口，”国库委员会(Treasury Board)主席Tony Clement称。
这起事件打破了渥太华以往的平静，且并没有结束。
议会和市中心建筑仍然紧闭。
一名发言人称，哈珀强调政府和议会应继续工作。“总理称证据仍在搜集中，但对这次可鄙的袭击表示谴责，”发言人称。
警方表示，正在采取行动保护议会安全，并且仍在积极进行调查。
加拿大内阁部长Jason Kenney表示，袭击还造成议会大楼的一名警卫受伤。(完) (编译 王丽鑫；审校 张荻)
路透4月21日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周五录得去年12月中以来的最大单日百分比跌幅，因较大型船舶活动有限导致运费下跌。
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