加拿大经济：新央行总裁称复苏尚未达预期水准，必须予以扶助

南非汇市：兰特小涨，但后市风险仍很高
路透约翰内斯堡4月6日 - 南非兰特兑美元周小涨，自3月27日南非总统祖马下令将当时的财长戈尔丹从海外投资人会议上召回后，兰特已经重挫逾11%。
路透渥太华5月2日 - 加拿大央行下任总裁Stephen Poloz周四在其首次记者会上称，加拿大经济复苏并没有达到预期水准，还需要支持。
“复苏力度没有达到通常预期的水平...我认为有必要进行支持，持续时间不确定，”Poloz称。
Poloz还表示，加拿大经济中的需求面转向出口是很重要的，这正在实现。
Poloz将在6月3日接任央行总裁，现任央行总裁卡尼将离任，7月接任英国央行总裁。(完) (编译 王丽鑫；审校 王冠中)
路透约翰内斯堡4月6日 - 南非兰特兑美元周小涨，自3月27日南非总统祖马下令将当时的财长戈尔丹从海外投资人会议上召回后，兰特已经重挫逾11%。
在欧洲，尽管德国对撤走刺激计划的呼声不断增加，但欧洲央行总裁德拉吉、执委普雷特和副总裁冈斯坦西欧的言论暗示，欧洲央行本月不会改变其政策信息。
投资者投资数以十亿计欧元押注，在取消捷克克朗汇率上限后，克朗将上涨；自2013年11月以来捷克一直实行对捷克克朗的汇率上限。