加拿大经济：新央行总裁称复苏尚未达预期水准，必须予以扶助

路透渥太华5月2日 - 加拿大央行下任总裁Stephen Poloz周四在其首次记者会上称，加拿大经济复苏并没有达到预期水准，还需要支持。

“复苏力度没有达到通常预期的水平...我认为有必要进行支持，持续时间不确定，”Poloz称。

Poloz还表示，加拿大经济中的需求面转向出口是很重要的，这正在实现。

Poloz将在6月3日接任央行总裁，现任央行总裁卡尼将离任，7月接任英国央行总裁。(完) (编译 王丽鑫；审校 王冠中)