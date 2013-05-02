全球金融：下任英国央行总裁卡尼暗示通胀目标可以有弹性

企业并购：希腊国家银行旗下保险事业收到四个买家的收购报价--消息
路透雅典4月4日 - 一名熟知交易内容的银行界消息人士周二向路透表示，有四个投资人提交了约束性收购报价，收购希腊国家银行(National Bank of Greece)旗下保险事业National Insurance的多数股权。
路透埃德蒙顿5月1日 - 下任英国央行总裁卡尼周三支持有时放手让通胀更长时间高于目标的想法，同时并警告如果做过头或太频繁，有损及信誉之虞。
卡尼赞扬弹性的通胀目标，称可能需要收紧货币政策来阻止失衡情况发生，且可能需要较宽松政策来阻止对经济的进一步损害。卡尼的加拿大央行任期将在6月1日结束。
英国央行已让通胀高于其2%目标，即使其大举货币宽松，维持利率在0.5%有四年之久，并大量买进政府公债以盼能刺激经济成长。
“自从量化宽松政策推出以来，经济成长疲弱，这不能作为怀疑政策效用的理由，”卡尼在一场演说中表示。
但他承认弹性目标也有局限。“通胀重回目标的时间可以拉长，但决定这类策略成功与否的信誉，可能会因这样的弹性做过头、过度使用或者是暗中行动而受到损害，”他表示。
卡尼表示，美联储和英国央行的资产买进计划对金融市场有正面的效果，但这些效果如何扩散至更大范围的经济上，则比较难以评估。
对于英国央行是否应该扩大其资产购买计划或采取其他形式的非常规政策，卡尼则没有明说。他也没有对加拿大的政策提供任何新的指引，除了重申家庭债务水平正在持稳，部分是因央行自去年4月以来调升利率的说法。
他并表示，一些央行提供未来政策指引，像美联储设定失业率门槛的政策，已经协助提供进一步的经济刺激。他称，这类政策可以导致长期名义利率下降，并强化其刺激效果。
卡尼还称，尽管维护物价稳定应该仍是货币政策的首要目标，但这不能保证金融市场的稳定，中期而言甚至有可能会让金融市场变得不稳定。(完)
编译 戴素萍 审校 张荻
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