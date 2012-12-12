加拿大央行: 总裁称不会在离任前匆忙做出政策决定

路透多伦多12月12日 - 加拿大央行总裁卡尼周二称,不会在6月赴任英国央行总裁之前匆忙做出任何政策决定.数月以来加拿大央行一直暗示下次利率行动将是升息.

卡尼在发表被任命为下任英国央行总裁后的首次演讲之后,有人提问他是否会把家庭债务激增的棘手问题留给继任者.

"根据我的期限,而不是根据合适的、最佳的政策阶段制订政策,是完全错误的.我们不会试图在未来六个月内急于做出各种决定,"他表示.

加拿大央行上周指出,家庭债务水平较高和房地产市场较热仍然是该国金融系统面临的最大国内威胁因素.

市场预计2013年第四季前不会升息.(完)