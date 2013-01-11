《加拿大央行焦点》副总裁认为低利率策略将达极限,暗示利率偏升立场

麦克勒姆的讲话受到密切关注,因外界普遍认为,在现任总裁卡尼离职担任下届英国央行总裁后,麦克勒姆是最有资格的继任者.

他表示,加拿大消费者债务增长正在放缓,如果这种趋势延续,则家庭债务/收入比将在今年稍后持稳.加拿大家庭负债/收入比在去年第三季曾触及163%的纪录高位.

楼市过热的担心也正在开始消退,因有迹象显示,房地产交易活动正在冷却.麦克勒姆预测房屋建筑活动将开始趋于温和,到今年一定时间将会与人口需求相一致.

但他警告称,目前判断这些趋势是否将会持续还为时尚早.

虽然他强调央行承诺将通胀维持在较低且稳定的水平上,但他亦指出,在达成通胀目标时需要采取灵活策略.他表示,全球危机教会我们,物价稳定和金融稳定是紧密联系的,不能有所偏废.(完)