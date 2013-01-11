《加拿大央行焦点》副总裁认为低利率策略将达极限,暗示利率偏升立场

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，因技术性买盘和空头回补
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
麦克勒姆的讲话受到密切关注,因外界普遍认为,在现任总裁卡尼离职担任下届英国央行总裁后,麦克勒姆是最有资格的继任者.
他表示,加拿大消费者债务增长正在放缓,如果这种趋势延续,则家庭债务/收入比将在今年稍后持稳.加拿大家庭负债/收入比在去年第三季曾触及163%的纪录高位.
楼市过热的担心也正在开始消退,因有迹象显示,房地产交易活动正在冷却.麦克勒姆预测房屋建筑活动将开始趋于温和,到今年一定时间将会与人口需求相一致.
但他警告称,目前判断这些趋势是否将会持续还为时尚早.
虽然他强调央行承诺将通胀维持在较低且稳定的水平上,但他亦指出,在达成通胀目标时需要采取灵活策略.他表示,全球危机教会我们,物价稳定和金融稳定是紧密联系的,不能有所偏废.(完)
(编译 郑茵 审校 龚芳)
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透4月7日 - 周五美国股市三大股指微跌，收盘远低于盘中高位，此前发布的美国就业数据弱于预期，美国对叙利亚进行导弹袭击，一位关键美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员就缩减资产负债表计划发表评论。
路透多伦多/渥太华4月7日 - 加拿大主要股指周五下滑，金融股和自然资源类股下跌，尽管担心地缘政治紧张关系加剧，此前美国向叙利亚发动导弹袭击，引发投资者避险。