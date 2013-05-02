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债券 | 2013年 5月 3日 星期五 07:05 BJT

更正-标题新闻：加拿大政府委任Stephen Poloz为下一任加拿大央行总裁，将在6月3日上任

(更正：英文原文有误，下任加拿大央行总裁将在6月3日上任，非“6月2日”) 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选

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