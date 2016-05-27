综述：加拿大大型银行为更多石油贷款损失预做准备

路透多伦多5月26日 - 加拿大大型银行周四警告，由于能源企业难以偿还贷款，未来几季石油贷款方面将会有进一步的损失。财富管理和零售银行业务增长，协助大型银行公布的第二季获利优于预期。

加拿大皇家银行(RBC)(RY.TO)、多伦多道明银行(TD)(TD.TO)及加拿大帝国商业银行(CIBC) (CM.TO)均公布油气不良贷款大幅增加，因一些能源企业客户遭遇疲弱油市。受供应过剩担忧所累，油价在2月跌至13年低位每桶26美元。

TD财务长Riaz Ahmed表示，尽管近期油价回升，但他预期该行将拨备更多的资金来支应今年及明年的不良能源贷款。油价周四时测试每桶50美元。

“尽管油价强劲走升令人鼓舞，但我预期不会有立即的影响。我认为2016年和2017年还是会见到油气领域相关的贷款损失准备，”他表示。

Northland Wealth Management常务董事David Cockfield表示，他预期贷款损失拨备将会进一步增加，但股价已经反映了这个因素。Northland持有满地可银行(Bank of Montreal)、加拿大丰业银行(Bank of Nova Scotia)和TD的股票。

“我相信情况会先进一步恶化，之后才会好转。我想他们下一季得继续为贷款损失拨备资金。即便油价回到50美元的水准，目前遭遇困境的银行也不可能全部脱困，”他说。

RBC称，当季油气企业减值贷款规模增加超过两倍，至逾10亿加元，贷款损失拨备增至相当于贷款总额0.30-0.35%的预估区间高端。

“鉴于目前的状况，我认为今年剩余时间的情况可能差不多都是如此。”RBC财务长Janice Fukakusa对路透表示。

尽管有这些示警，RBC、TD和CIBC公布的第二季业绩均好于预期。

这些银行表示，阿尔伯塔省野火不会对其获利产生太大影响。

RBC和TD股价分别收高1%和0.1%。CIBC跌1%。(完)