加拿大金融：监管机构加强金融监督，点名六大银行具有系统重要性

南非政经：财长戈尔丹称没有被召回，“只是被要求回国”
路透伦敦3月27日 - 南非财长戈尔丹(Pravin Gordhan)周一表示，他并没有被总统祖马召回，只是“被要求回国”，而他一直在计划回国。
路透多伦多3月26日 - 加拿大当局周二指出有六家大银行对国内经济存在“系统重要性”，并对一项广泛使用的全球衍生品清算系统加强监管，以降低银行系统风险。
给银行贴上“太大而不能倒”的标签，这一做法符合市场广泛预期，意味着这六家银行所持资本必须高于巴塞尔银行监管委员会在2008年金融危机后的要求。
“我们今天宣布的举措，是为了减少大银行在陷入困境或倒闭时，对加拿大经济或纳税人带来负面影响的可能性，”加拿大联邦金融机构监督办公室(OSFI)主管Julie Dickson在一份声明中称。
并没有加拿大银行被视为对全球具有系统重要性，不过OSFI称，加拿大银行业资产集中的特点意味着，大型银行都需要有更多的资本缓冲。加拿大六大银行持有超过90%的资产。
这六家大银行按规模排序为：加拿大皇家银行 ，多伦多道明银行, 加拿大丰业银行(Bank of Nova Scotia) ，满地可银行(Bank of Montreal) ，加拿大帝国商业银行(CIBC) 和加拿大国民银行(National Bank of Canada) 。
这六家银行将被要求到2016年时持有的一级资本比率不低于8%，截至今年1月，除国民银行外，其余银行均已高于这一标准，国民银行的比率为7.9%。(完) (编译 王丽鑫； 审校 郑茵)
路透伦敦3月27日 - 南非财长戈尔丹(Pravin Gordhan)周一表示，他并没有被总统祖马召回，只是“被要求回国”，而他一直在计划回国。
路透约翰内斯堡3月27日 - 南非反对党民主联盟周一在声明中称，该国总统祖马决定将在伦敦进行投资者路演的财长戈尔丹(Pravin Gordhan)召回，标志着南非经济遭到重大挫折。
路透香港3月27日 - 在上海和香港两地上市的洛阳栾川钼业集团股份有限公司(洛钼集团)已签署7亿美元七年期分期偿还贷款，为其收购非洲Tenke铜矿另外24%股权提供资金支持。该公司四个月前曾获得一笔更大规模的俱乐部贷款，为当时初次入股Tenke铜矿融资。