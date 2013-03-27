加拿大金融：监管机构加强金融监督，点名六大银行具有系统重要性

路透多伦多3月26日 - 加拿大当局周二指出有六家大银行对国内经济存在“系统重要性”，并对一项广泛使用的全球衍生品清算系统加强监管，以降低银行系统风险。

给银行贴上“太大而不能倒”的标签，这一做法符合市场广泛预期，意味着这六家银行所持资本必须高于巴塞尔银行监管委员会在2008年金融危机后的要求。

“我们今天宣布的举措，是为了减少大银行在陷入困境或倒闭时，对加拿大经济或纳税人带来负面影响的可能性，”加拿大联邦金融机构监督办公室(OSFI)主管Julie Dickson在一份声明中称。

并没有加拿大银行被视为对全球具有系统重要性，不过OSFI称，加拿大银行业资产集中的特点意味着，大型银行都需要有更多的资本缓冲。加拿大六大银行持有超过90%的资产。

这六家大银行按规模排序为：加拿大皇家银行 ，多伦多道明银行, 加拿大丰业银行(Bank of Nova Scotia) ，满地可银行(Bank of Montreal) ，加拿大帝国商业银行(CIBC) 和加拿大国民银行(National Bank of Canada) 。