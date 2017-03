加拿大金融：监管机构加强金融监督，点名六大银行具有系统重要性

路透多伦多3月26日 - 加拿大当局周二指出有六家大银行对国内经济存在“系统重要性”,并对一项广泛使用的全球衍生品清算系统加强监管,以降低银行系统风险。

给银行贴上“太大而不能倒”的标签,这一做法符合市场广泛预期,意味着这六家银行所持资本必须高于巴塞尔银行监管委员会在2008年金融危机后的要求。

“我们今天宣布的举措,是为了减少大银行在陷入困境或倒闭时,对加拿大经济或纳税人带来负面影响的可能性,”加拿大联邦金融机构监督办公室(OSFI)主管Julie Dickson在一份声明中称。

并没有加拿大银行被视为对全球具有系统重要性,不过OSFI称,加拿大银行业资产集中的特点意味着,大型银行都需要有更多的资本缓冲。加拿大六大银行持有超过90%的资产。

这六家大银行按规模排序为:加拿大皇家银行 ,多伦多道明银行, 加拿大丰业银行(Bank of Nova Scotia) ,满地可银行(Bank of Montreal) ,加拿大帝国商业银行(CIBC) 和加拿大国民银行(National Bank of Canada) 。