中国解除加拿大牛肉进口禁令--报道

美联储调查显示银行收紧商业地产贷款标准
路透华盛顿5月8日 - 美国联邦储备委员会(FED/美联储)周一发布的调查报告显示，过去一年美国的银行贷款经理收紧商业地产贷款标准。报告可能加重对商业地产市场前景的担忧。
路透马尼托巴省温尼伯5月1日 - 新闻网站iPolitics周五报道称，中国解除了对加拿大牛肉的进口禁令。加拿大发现自2011年以来的首例疯牛病病例后，中国于2月对加拿大牛肉实施进口禁令。
该网站援引加拿大农业部长里茨（Gerry Ritz）的话称，加拿大牛肉发运已经恢复。
路透未能立即联系到里茨的发言人就此置评。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王凤昌
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路透伦敦5月9日 - 英国零售业联盟(BRC)周二公布的数据显示，英国消费者益发喜欢购买折扣商品以抵销通胀上升，而雇主也更难招聘到移民劳工。这反映出去年英国公投退欧之后的影响。
路透佛罗里达阿米莉亚岛5月8日 - 美国圣路易斯联储总裁布拉德周一表示，年初美国经济的疲弱表现应放慢美国联邦储备委员会(美联储，FED)进一步加息的计划。目前外界广泛预期美联储将在6月会议上再次加息。