中国解除加拿大牛肉进口禁令--报道

英国消费者益发青睐便宜商品 雇主招聘劳工更加困难--BRC调查

路透伦敦5月9日 - 英国零售业联盟(BRC)周二公布的数据显示，英国消费者益发喜欢购买折扣商品以抵销通胀上升，而雇主也更难招聘到移民劳工。这反映出去年英国公投退欧之后的影响。