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亚洲 | 2015年 5月 4日 星期一 11:24 BJT

中国解除加拿大牛肉进口禁令--报导

(本文由路透中文网编译提供)

路透马尼托巴省温尼伯5月1日 - 新闻网站iPolitics周五报导称，中国解除了对加拿大牛肉的进口禁令。加拿大发现自2011年以来的首例疯牛病病例后，中国于2月对加拿大牛肉实施进口禁令。

该网站援引加拿大农业部长里茨（Gerry Ritz）的话称，加拿大牛肉发运已经恢复。

路透未能立即联系到里茨的发言人就此置评。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王凤昌
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