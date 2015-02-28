加拿大发现疯牛病病例 中国发布进口禁令

路透渥太华2月27日 - 加拿大周五称，在加拿大本月稍早发现疯牛病病例后，中国已对加拿大牛肉和牛肉制品实施临时进口管制。

加拿大2月11日确认一例疯牛病病例，台湾、秘鲁、白俄罗斯等经济体随即开始限制该国牛肉进口。

加拿大食品检验局周五在其网站更新中发布了上述公告。（完）

编译：刘珞焱 发稿：王凤昌

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