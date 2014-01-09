加拿大一公民死于H5N1禽流感 曾到过中国

路透渥太华1月8日 - 加拿大联邦卫生官员周三称，该国出现一例H5N1禽流感死亡病例，死者生前去过中国。

该国官员在渥太华的简介会上称，这是“单独个例”，对普通大众的威胁很小。

该国官员还称，H5N1禽流感病毒通常通过与受感染的鸟类接触传播，人类感染者的死亡率大约为60%。

该加拿大公民去年12月去过中国，1月3日在加拿大西部的阿尔伯塔省死亡。加拿大官员警告本国人在中国避免与鸟类接触。

阿尔伯塔省卫生部门在声明中称，去年全球向世界卫生组织报告的H5N1感染病例为38例，24人死亡。（完）

编译：侯雪苹 发稿：程芳

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