加拿大一公民死于H5N1禽流感 曾到过中国

特朗普称赞中国应对朝鲜“威胁”的努力
路透华盛顿4月20日 - 美国总统特朗普周四称赞中国在遏制“朝鲜威胁”方面作出的努力。在此之前，朝鲜国家媒体警告可能对美国发动“超强的先发制人的打击”。
路透渥太华1月8日 - 加拿大联邦卫生官员周三称，该国出现一例H5N1禽流感死亡病例，死者生前去过中国。
该国官员在渥太华的简介会上称，这是“单独个例”，对普通大众的威胁很小。
该国官员还称，H5N1禽流感病毒通常通过与受感染的鸟类接触传播，人类感染者的死亡率大约为60%。
该加拿大公民去年12月去过中国，1月3日在加拿大西部的阿尔伯塔省死亡。加拿大官员警告本国人在中国避免与鸟类接触。
阿尔伯塔省卫生部门在声明中称，去年全球向世界卫生组织报告的H5N1感染病例为38例，24人死亡。（完）
编译：侯雪苹 发稿：程芳
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