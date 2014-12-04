加拿大发生禽流感疫情 一些亚洲市场发出限制进口令

朝鲜在建军85周年之际进行大规模实弹演习--韩联社
路透首尔4月25日 - 韩国联合通讯社周二报导称，朝鲜(北韩)在周二人民军建军85周年当天进行了大规模火炮演习。 韩联社援引未具名韩国政府消息人士的话称，有迹象显示朝鲜军方正在其东海岸城市元山附近地区进行大规模实弹演习。 韩国国防部未立即证实该报导。(完) (编译 徐文焰；审校 王丽鑫)
路透12月3日（记者 Rod Nickel） - 加拿大政府发言人周三称，该国不列颠哥伦比亚省的两个养殖场出现禽流感疫情，导致一些亚洲市场限制加拿大禽类进口。
加拿大农业及农业食品部发言人Patrick Girard在电邮中对路透称，韩国已经禁止进口加拿大活鸡，香港和台湾对不列颠哥伦比亚省家禽及家禽产品实施贸易限制，日本对不列颠哥伦比亚省活鸡及所有加拿大家禽产品实施贸易限制。
至于所有这些贸易限制是否为彻底禁止以及这些市场是否仍接收一些产品，Girard不能立即作出说明。
Girard称，美国没有实施贸易限制。目前评估疫情的经济影响仍为时尚早。
加拿大周二称，检测发现不列颠哥伦比亚省的两个养殖场感染H5禽流感病毒，这两个养殖场分别养殖火鸡和肉鸡。加拿大首席兽医官柯克哈（Harpreet Kochhar）称，West Coast省还有两个肉鸡养殖场疑似感染该禽流感病毒，这两家养殖场已经被隔离。
加拿大方面尚未确定病毒的致病性以及亚类型。 柯克哈称，加拿大在2004-05年以及2010年曾检测发现过H5N2禽流感病毒。
德国、荷兰及英国上月报告出现高致病性的H5N8禽流感病例。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王凤昌
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