标题新闻：加拿大总理特鲁多称多快能消除预算赤字取决于经济成长的力度

中国基金：高和资本和江苏银行发起成立国内首支商业地产ABS基金--报载

路透北京1月19日 - 中国首支人民币商业地产私募股权基金--高和资本日前与江苏银行宣布发起设立国内首支商业地产ABS（资产支持证券）基金，规模200亿元人民币，将专注于盘活商业地产，以商业地产证券化产品作为主要投资标的。