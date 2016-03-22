加拿大政府祭出刺激性预算 重振备受原油下滑打击的经济

路透渥太华3月22日 - 加拿大自由党领导下的新政府周二公布了包括基础设施支出在内的刺激性预算案，并称预算赤字将接近去年大选时承诺水平的三倍。

加拿大政府称，该预算案在头一年料使经济增长提高0.5%，第二年提高1.0%。加拿大总理特鲁多(Justin Trudeau)上月曾警告，油价挫跌已削弱了加拿大经济和财政展望。

政府预期，2016-17财政年度预算赤字将在294亿加元(约合225亿美元)，高于路透调查预期的286亿加元。对于何时能重返预算平衡，政府并没有给出预定日期。

分析师称，预算案降低了加拿大央行4月或需再次降息的机率。

特鲁多曾承诺为拉动经济增长将扩大财政刺激，而非实施撙节措施，这一做法同七国集团(G7)中的其它国家相悖。加拿大财长摩尔诺(Bill Morneau)称，未来一财年，政府将在基础设施项目上支出39.7亿加元，随后一年将会增加到73.2亿。

基础建设支出将包括升级公共交通运输系统。基建支出是自由党竞选时宣传的政策要点。

加元在预算一公布后，并无太大反应。

这份预算一如预期，打破了自由党在选前的几项承诺，包括承诺三年内每年赤字控制在不超过100亿加元，至2019-20财年达到预算平衡。

由于自由党在加拿大国会下议院占据多数，因此预算案必能通过。

预算案预估2017-18财年赤字将小幅降至290亿加元。但未具体预测何时恢复预算平衡，预计2020-21财年仍有143亿加元的赤字。

每年赤字中，还包括60亿加元的风险调整。

财政部长告诉记者，如果刺激对增长带来的贡献位在预估的高端，那么自由党应能在五年内就实现预算平衡。(完)