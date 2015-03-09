焦点：加拿大央行不按牌理出牌 市场观察人士只能雾里看花

路透渥太华3月6日 - 加拿大央行总裁波洛兹给金融市场预测人士带来更多挑战，一些人表示央行行事模式欠缺足够的指引，让他们难以建立预测未来利率走向的适当模型。

波洛兹除了舍弃前任总裁卡尼开创的前瞻性指引外，还让一些分析师和策略师对于该研究哪些经济指标及其对政策影响几何变得更没信心。

“某种程度上，市场如今很茫然，试图厘清什么是该看或该听的，”BMO Financial Group首席分析师Doug Porter表示。“即使是一些很基本的东西，像是核心通胀这类我们大多数人认为的主要指标，基本上也都被摆放一边。”

加拿大央行1月时意外降息以因应油价崩跌，即便当时核心通胀高于央行2%目标。而身负控制通胀使命的央行却表示，核心通胀强劲是因为暂时性因素所致。

波洛兹表示，由于事先毫无征兆，他承认降息的时间点可能让市场惊骇不已，但迅速采取行动对经济的好处将会盖过短期震荡的影响。

加拿大央行发言人表示，央行检视广泛的经济指标，来评估经济情势、公开讨论数据评估及解读方式。她指称，波洛兹强调了市场本身对解读经济数据的重要性。

但市场观察人士称，前瞻指引模棱两可导致的不确定性，已改变加拿大利率预测方面的态势，对波洛兹和其他央行官员发言的重视程度远远超过以往。

“自波洛兹执掌央行以来，有迹象显示，如果你不倾听他的话语，就得自担风险。”加拿大皇家银行首席经济分析师Craig Wright称。“还不仅是总裁，连副总裁、资深副总裁亦然。每个发言都有其重要性。”

**改弦更张**

Wright和其他分析师表示，虽然央行不希望造成市场困惑，但其他因素却搅乱一池春水，包括原油价格剧跌，对相当仰赖石油出口的加拿大造成的未知影响。

“这仍是个未知数。”National Bank Financial首席经济分析师Stefane Marion说。“还无法为此建构模型。”

他们也指出，波洛兹上任才一年半，相对来说新来乍到，却已对前任总裁卡尼青睐的模式做了一些明显的改变。

“一个月前他让每个人大感意外，这意味着好几件事，”High Frequency Economics首席经济分析师Carl Weinberg称。“最重要的是，我们并不完全了解他的想法，我们或许还并不知晓他所掌握的所有信息。”

有迹象显示，投资者对1月的降息行动感到困惑，加拿大央行并未对此无动于衷。

例如，加拿大央行周三就发表了一个言简意赅的政策声明。

Gluskin Sheff + Associates首席经济学家David Rosenberg称，周三的声明以及波洛兹2月末发表的言论有助于恢复市场可以关注的参照物。

他表示，加拿大央行非常明确地指出，若今年上半年经济增长达到或超过1.5%，就不会进一步降息；这是基于假设布兰特原油在每桶60美元。

“加拿大央行的态度和透明度真地令我感到非常振奋。我感到我们真地可以找到投资参照物了。”

但分析师和市场仍不会忘记1月意外降息造成的波动，以及未来更多出人意料行动的风险 。(完)

(翻译 戴素萍/张若琪/张荻； 审校 李爽/王颖/王丽鑫)

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