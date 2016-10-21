焦点：加拿大央行总裁明说考虑过降息 暗指加元应再跌一些

路透渥太华10月20日 - 加拿大央行总裁波洛兹周三在该央行维持利率不变之后不久表示他有在考虑降息时，市场出现明显波动。但真正令市场意外的点是央行想使用所剩不多的政策工具影响汇率，想要加元略微走跌，以扶助加拿大出口。

据一些金融市场人士称，波洛兹披露央行曾“积极讨论”加大刺激力度，加元应声大跌，这正是他所希望看到的。

“这是在对汇率示警，目前加元汇率略高于它应该在的水准，以及加拿大经济需要的水平，”CIBC Capital Markets的外汇策略主管Bipan Rai说。

波洛兹曾反复表示，他没有在试图影响加元汇率，汇率最理想的水平应由市场决定。

但分析师毫无疑问地认为，鉴于出口增长低迷，加拿大央行现在青睐疲弱的加元。

“加拿大央行肯定喜欢过去两年加元贬值，但他们希望贬值更多，”蒙特利尔ForexLive汇率分析师Adam Button说。

波洛兹承认，加拿大央行通过传统方式刺激经济的空间有限。目前加拿大指标利率接近历史低位，为0.5%。

分析师曾猜测，加拿大央行可能希望保留一定降息空间，以防备危机。利率降低还可能推动房地产市场兴旺，而有人警告称温哥华和多伦多的楼市已经达到泡沫水平。

波洛兹周三表示，他可能采用非常规举措，比如前瞻指引、资产购买、量化宽松和负利率。不过除了前瞻指引，其他措施加拿大央行从未采用过，很多市场人士认为该央行可能把这些措施留到经济困难时期使用。

鉴于选项有限，他们表示最简单的方法就是口头讨论宽松，让市场部分消化降息前景，从而让加元处在较低水平。

在波洛兹召开记者会之前，加元受油价劲扬激励，而升抵近四周高位。然而在波洛兹发表降息评论之后，加元即暴跌至盘中低位。

“他们希望看到加元贬值，因此他们基本在说他们正积极讨论降息一事，”National Bank资深分析师Krishen Rangasamy指出。

“这个讯息很明确。他们希望加元走疲以支撑出口。”

尽管许多市场人士抨击央行导致周三市场波动加大，但花旗北美分析师Dana Peterson指出，轻轻推动市场是个很微妙的作法。

“波洛兹肯定知道当市场搞不清楚时，他确实需要把事情讲清楚，就像他昨天的所做的一样，”Peterson表示。“这是门艺术也是门科学，事情不会完美无缺的。”(完)