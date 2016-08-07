黯淡数据加重外界对加拿大央行乐观出口预测的质疑

路透渥太华8月5日 - 分析师周五表示，加拿大6月贸易数据再度表现黯淡，促使市场担心央行有关非能源出口将帮助提振脆弱经济的看法过于乐观。

他们接受采访时称，形势还没有坏到足以促使央行再度降息的地步，但可能会促使央行采取更加谨慎的基调。

“这将让央行暂停行动，”加拿大皇家银行助理首席分析师Paul Ferley称。

“我认为央行将表示谨慎、失望地看待这些贸易数据，但或许也会暗示他们将继续观察数据。”

周五公布的数据显示，加拿大第二季贸易逆差触及纪录高位，因出口骤降4.7%，创2009年以来最大降幅。1月强劲增长后，出口增长一直乏力。6月出口仅微升0.6%，主要归因于价格上涨，而出口量则下降1.4%。

虽然数据将被修正，而且阿尔伯塔省5月发生的野火使得人们很难断定经济到底表现如何，但分析师们称，这些数据敲响了警钟。

加拿大央行目前寄望非能源出口的增加能推动经济表现达到其预期水平，但非能源出口6月却下滑了0.4%。

“如果我们看到数据未来几月依然表现疲弱，那么你就不得不指望央行的评估要更直率一点，”道明证券(TD Securities)首席加拿大宏观策略师David Tulk称。

更加黯淡的基调可能将打压加元和短期利率。周五数据出炉后，加元兑美元大跌，隔夜指数互换走势显示，加拿大央行今年稍晚降息的机率升高。

尽管分析师大多预计加拿大央行将维持货币政策不变，但Tulk称下次行动是下调而非上调利率的机率升高。由于油价暴跌，加拿大央行去年两度宽松政策。

上个月，该央行下修出口对2016年经济成长所做贡献的预期，尽管其预计2017年和2018年出口都将增长。

加拿大出口发展公司首席经济分析师Peter Hall表示，加拿大央行并不是唯一一家对疲弱出口感到困惑的央行，并指出美国库存下降可能是一个原因。

“这是一个让经济形势变得更加复杂的因素。”(完)