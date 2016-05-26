加拿大央行称野火将导致第二季经济增长减少1.25个百分点

路透渥太华5月25日 - 加拿大央行周三在声明稿中表示，阿尔伯塔省野火肆虐将造成第二季经济增长减少1.25个百分点，不过有迅速反弹的可能性。这份声明稿被认为比预期来得强硬。

该初步评估与央行4月时预计第二季经济将增长1.0%形成对比，并认为经济在2016年强劲开局后，第二季可能陷入萎缩。

“由于阿尔伯塔省的灾难性野火，第二季经济将远比预期疲弱，”央行称。

央行在会议上一如预期维持利率在0.50%不变。

野火估计造成每日石油产量减少逾100万桶，并导致该国有一半的油砂产能处于关闭状态。

但央行预计第三季经济将反弹，因石油生产恢复和重建开始。

加元兑美元在央行利率决定出炉后走升。

“央行的初步评估认为，阿尔伯塔省野火将给经济造成拖累，但指出这是个暂时的冲击，(因此)我们认为这不会影响央行政策，”道明证券(TD Securities)首席加拿大宏观策略师David Tulk称。

“汇市认为这是一份措辞较为鹰派的声明。”

去年降息两次以抵御油价下跌影响后，加拿大央行料将维持利率不变直到2017年第三季。

加拿大皇家银行助理首席分析师Paul Ferley称，周三的声明甚至为央行按兵不动提供了更多理由。

加拿大央行表示，整体而言，加拿大经济对油价大跌的调整不均衡。尽管企业投资和意愿仍令人失望，但第一季经济增长看来符合央行4月时预计的2.8%。

央行称，近期指标暗示，加拿大的主要贸易伙伴--美国将在2016年恢复稳健增长，尽管年初表现疲弱。美国增长加快将帮助提振加拿大出口。

央行表示，油价已有所反弹，部分归因于短期供应中断，同时加元汇率目前接近4月时的预估水平。

央行还指出，经济因应油价下滑进行调整时，楼市持续显示出明显的地区分化迹象。(完)