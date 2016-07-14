焦点：加拿大央行维持利率不变 下调成长预估但仍对前景充满信心

路透渥太华7月13日 - 加拿大央行周三下调2016年经济增长预估，但维持利率不变。央行指出，尽管可能低估了企业面临的结构性挑战，但仍认为出口和企业投资将会反弹。

央行还严厉警告，温哥华和多伦多楼市可能存在投机行为。央行预计经济长期内将会改善。

加拿大最大的两个城市房价飞涨，出口表现令人失望，这凸显出决策者面临的两难困境，一方面要刺激经济中成长缓慢的部分，另一方面又不想让已经接近纪录高位的家庭负债雪上加霜。

央行仍然乐观看待经济前景，与市场普遍期待的更偏鸽派的基调大相径庭。而不太可能降息的暗示驱动加元升至7月7日以来最高。

“出口正在复苏且进展良好。我们的意思是一切正常，我们预计复苏将持续七到八年，”加拿大央行总裁波洛兹称。

坚持认为出口正在复苏可能令央行的信誉度受到“一些影响”，因出口复苏尚未成真，渣打银行经济学家Thomas Costerg称。

“过度乐观带来的问题是，一旦未来公布的数据一而再再而三地弱于预期，就可能令市场感到困惑，决策者将不得不调整其立场，”Costerg称。

央行一如预期维持0.5%的隔夜利率不变，利率自去年7月以来一直保持在该水准。但央行将2016年平均成长率预估从4月时预计的1.7%下调至1.3%，称预计增长将在第三季和之后出现反弹。

央行将非能源行业出口表现不佳归因于美国投资“意外但只是临时性”的放缓。市场原本预计，非能源行业出口将会反弹，扶助吸收商品价格下跌造成的闲置。但央行坚持认为，尽管面临结构性挑战，非资源类投资将在年底前占据主导地位。

央行称，5月和6月麦克里默堡野火导致油砂生产设施关停，居民撤离家园，令加拿大经济第二季增长年率下降约1.1个百分点，但预计石油生产恢复和麦克里默重建将给第三季经济增长率贡献1.3个百分点。

央行预计，到2018年底，英国公投退欧将导致加国GDP增长下降0.1个百分点。(完)