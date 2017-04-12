版本:
中国
债券 | 2017年 4月 13日 星期四 00:45 BJT

标题新闻：加拿大央行总裁波洛兹称鉴于过去几个月的数据表现，目前不可能降息，利率在合适水准

以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 债券

热门文章

编辑推荐

文章推荐