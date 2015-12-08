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市场报道 | 2015年 12月 9日 星期三 07:39 BJT

加拿大央行：利率可以低见负0.5%，但目前不需要

该央行一直在研究非传统政策，近几个月拿出了各种报告，周二在波洛兹讲话的同时还公布了一份新报告。

他表示，从欧洲央行等采取负利率的央行的经验来看，采用负利率是可能的，而且在此情况下金融市场也仍能运作。

波洛兹表示，现在已不见得要率先动用前瞻性指引，就像央行2009年祭出非常规政策工具一样。“从那时起我们学到了一点，即不应预先设定顺序。”

其它非传统工具包括大规模购买资产，以及“为信贷融资”。

对于当前经济形势，他表示，虽然资源行业因应价格下跌而进行调整，但非资源行业应会在出口改善的提振下，继续回升。

波洛兹指出，美国经济好转将有助于资源行业调整。他还称，加元下跌及央行年内两次降息都正在发挥作用，且还需一段时间才能完全发挥效果。(完) (编译 戴素萍/许娜；审校 王丽鑫/陈宗琦)

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