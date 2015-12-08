加拿大央行：利率可以低见负0.5%，但目前不需要

俄罗斯金融：将在油价允许下购入外汇，但金额将有限--央行
路透莫斯科1月19日 - 俄罗斯央行周四表示，在油价允许下，俄罗斯可能开始购入外汇，但每月买入金额不会超过油价高于预算计画水准所取得的额外收入。
该央行一直在研究非传统政策，近几个月拿出了各种报告，周二在波洛兹讲话的同时还公布了一份新报告。
他表示，从欧洲央行等采取负利率的央行的经验来看，采用负利率是可能的，而且在此情况下金融市场也仍能运作。
波洛兹表示，现在已不见得要率先动用前瞻性指引，就像央行2009年祭出非常规政策工具一样。“从那时起我们学到了一点，即不应预先设定顺序。”
其它非传统工具包括大规模购买资产，以及“为信贷融资”。
对于当前经济形势，他表示，虽然资源行业因应价格下跌而进行调整，但非资源行业应会在出口改善的提振下，继续回升。
波洛兹指出，美国经济好转将有助于资源行业调整。他还称，加元下跌及央行年内两次降息都正在发挥作用，且还需一段时间才能完全发挥效果。(完) (编译 戴素萍/许娜；审校 王丽鑫/陈宗琦)
路透莫斯科1月19日 - 俄罗斯央行周四表示，在油价允许下，俄罗斯可能开始购入外汇，但每月买入金额不会超过油价高于预算计画水准所取得的额外收入。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点
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