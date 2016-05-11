加拿大央行：副总裁称全球经济面临风险，但很可能持续增长

标题新闻：法总统奥朗德告诉英首相特雷莎梅，英国正式启动第50条款后就应开始脱欧谈判-消息
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
加拿大央行去年两度降息，为遭受油价下跌冲击的经济提供缓冲。虽然该央行本月稍晚料将维持政策不变，但今年再次降息的几率已然上升，因贸易数据令人失望，而且阿尔伯塔省野火导致石油生产中断。
威尔金斯表示，加拿大央行目前考虑的一个风险是中国可能发生震荡，这不仅会通过出口需求、还会通过该国对大宗商品价格的影响而冲击加拿大经济。
她指出，加拿大央行预计中国经济增长将变得更慢但更可持续，同时各种风险也“非常重要”。
不过威尔金斯表示，有迹象显示全球经济面临的一些阻力正在消退，她指的是美国经济复苏。
“它不会是径直发展，但确实正在复苏，”威尔金斯称。美国经济走强对加拿大出口前景至关重要。
“我认为焦点在于下行风险，因为似乎存在很多这样的风险，而我们试图将其中一些纳入考量，以做出均衡的预期，”威尔金斯补充道。
威尔金斯还称，考虑到全球经济增长放缓，中性利率也将降低，对加拿大而言中性利率处于2.75-3.75%区间。(完) (编译 汪红英/许娜；审校 张涛/徐文焰)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透伦敦1月17日 - 欧元区公债收益率(殖利率)周二从两周低点反弹，此前英国表示，退欧条款将经议会投票。市场焦点转向本周欧洲央行会议，这可能提供有关官员之间立场分歧情况线索。