加拿大央行：副总裁称全球经济面临风险，但很可能持续增长

加拿大央行去年两度降息，为遭受油价下跌冲击的经济提供缓冲。虽然该央行本月稍晚料将维持政策不变，但今年再次降息的几率已然上升，因贸易数据令人失望，而且阿尔伯塔省野火导致石油生产中断。

威尔金斯表示，加拿大央行目前考虑的一个风险是中国可能发生震荡，这不仅会通过出口需求、还会通过该国对大宗商品价格的影响而冲击加拿大经济。

她指出，加拿大央行预计中国经济增长将变得更慢但更可持续，同时各种风险也“非常重要”。

不过威尔金斯表示，有迹象显示全球经济面临的一些阻力正在消退，她指的是美国经济复苏。

“它不会是径直发展，但确实正在复苏，”威尔金斯称。美国经济走强对加拿大出口前景至关重要。

“我认为焦点在于下行风险，因为似乎存在很多这样的风险，而我们试图将其中一些纳入考量，以做出均衡的预期，”威尔金斯补充道。